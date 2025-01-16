Хотя истребитель F-16 совершил свой первый полет более 50 лет назад, только сейчас ему удалось сбить 6 вражеских ракет в одном бою. И это сделал украинский пилот.

Во время массированного ракетного обстрела Украины 13 декабря один из украинских пилотов F-16 сбил сразу 6 российских ракет за один боевой вылет. Это свидетельствует о чрезвычайном прогрессе, которого достигли украинские ВВС за последние годы, пишет Business Insider.

Полковник Джон Вэнэйбл, ветеран американских ВВС с 25-летним стажем, объяснил журналистам, что перехват такого количества ракет требует высокого уровня координации между всеми задействованными службами, чрезвычайной квалификации пилота, а также значительной свободы в принятии решений на низовом уровне. Последнее более характерно для западной военной доктрины и менее характерно для советско-российской доктрины.

Уэнейбл отмечает, что перехват ракет на самом деле является "непростой задачей", которая требует совместной работы всех систем командования и управления, а также достаточного количества радаров для своевременного обнаружения и отслеживания ракет. По мнению американского ветерана, успех украинского пилота на самом деле "многое говорят об их командовании и контроле".

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Уэнейбл считает это признаком того, насколько Украина уже приблизилась к западному способу ведения войны. Например, российский аппарат командования и управления в основном действует по определенному "сценарию", то есть пилотам не дают много свободы.

"Российские пилоты имеют репутацию таких, что им нужно получать приказы от своих наземных диспетчеров", - соглашается бывший офицер Королевских ВВС Австралии Питер Лейтон.

Эксперты по боевым действиям говорят, что Украина вынуждена использовать истребители в качестве летающей ПВО, поскольку даже предоставленные западные самолеты значительно старше того, чем пользуются сегодня россияне. Однако, по мнению Вэнэйбла, это было вполне ожидаемо, что 50-летние F-16 будут использовать именно в такой роли.

Ветеран американских ВВС отмечает, что Украина не имеет ни достаточного количества F-16, ни необходимых технических возможностей для модернизации этих самолетов, чтобы использовать их более агрессивно.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия уменьшила количество ракетных атак по территории Украины. Военный эксперт Олег Катков акцентировал, что уменьшение заметно не только по сравнению с декабрем-ноябрем, но и с прошлой зимой. Это может быть результатом общих проблем с производством ракет в России.

Также мы рассказывали, что Украина наоборот активизировала атаки по военным объектам в России. В частности прошлой ночью украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованных в войне против Украины.

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