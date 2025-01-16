По словам эксперта, пока нельзя говорить о нехватке средств у врага.

Россия уменьшила количество атак и использования ракетного вооружения, но назвать истинные причины можно будет только через некоторое время, если такая тенденция ударов будет сохраняться. Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, после "рекордных ракетных атак", сейчас Россия действительно уменьшила количество средств для ударов по территории Украины.

"Впрочем, сейчас очень сложно называть причины и апеллировать тем, что у врага заканчиваются средства или есть какие-то другие серьезные причины. В то же время если проанализировать количество атак и ракет, которые враг применял в прошлых ударах по Украине, то в конце концов это действительно не те масштабы, которые были в 2023 и 2024 годах", - отметил Катков.

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Он подчеркнул, что россияне действительно могут иметь определенные проблемы с производством ракет, впрочем, они также могут накапливать ракеты, уменьшив темпы атак по территории Украины:

"Темп ракетных атак по территории Украины диктуется именно временем производства средств. Так, враг может накапливать ракеты. В частности, сегодня враг использовал только 4 крылатые ракеты "Калибр", хотя по данным ГУР МОУ, враг способен производить этот тип ракет в количестве несколько десятков ежемесячно".

Эксперт также отметил, что россияне очень давно используют такое малое количество "калибров" и, вероятно, накапливает эти ракеты. При этом он предположил, что то производство ракет, которое россияне сегодня имеют, является ложной информацией и производится значительно меньшее количество ракет.

"Однако только анализ атак за долгое время, к примеру полгода, может дать определенную информацию. В краткосрочной перспективе достоверно назвать причины уменьшения применения ракет для ударов по территории Украины сложно", - резюмировал Катков.

Удар РФ по Украине 15 января

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 января и рано утром российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине. Впоследствии в Генштабе рассказали детали об утренней атаке оккупантов.

В частности, враг применил ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов.

Позже представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне запускали "Калибры" с моря. Он отметил, что россияне запусками "Калибров" хотят перегрузить украинскую ПВО.

По его словам, эта ракета является более тихоходной целью, чем ракеты воздушного базирования. Также представитель ВМС Украины считает, что не стоит связывать масштабные атаки РФ с так называемыми "ударами возмездия". Он подчеркнул, что к таким атакам россияне готовятся заранее.

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