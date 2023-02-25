Попытка россиян пойти в наступление превратилась в огненный провал.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Угледара. Захватчики попытались пойти в наступление, но план провалился

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев еще раз продемонстрировали свое мастерство. Защитники Украины четким ударом превратили российские танки в гору металлолома.

На обнародованном ролике хорошо видно результат работы украинских военных – горящий танк и бегущих прочь российских солдат. Пехота захватчиков не имела никакого успеха и приняла решение сбежать.

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За прошедшие сутки, 24 февраля, украинские защитники отбили около 70 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом Министерство обороны Великобритании сообщило, что восточная группа сил Российской Федерации предположительно ответственна за операцию в Угледаре, а ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов не имеет ударную силу, способную осуществить прорыв на этом направлении.

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