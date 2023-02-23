РФ предположительно готовится к новой попытке наступления на Угледар, но маловероятно, что имеет боеспособную ударную силу.

В течение последних 48 часов продолжались тяжелые бои в Бахмутском секторе. Украинские силы сохраняют открытыми маршруты снабжения с Запада, несмотря на "медленное окружение" россиянами в последние шесть недель.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В то же время на юге Донецкой области город Угледар подвергался интенсивным обстрелам.

"Существует реальная возможность, что Россия готовится к еще одной попытке наступления в этом районе, несмотря на проваленные атаки, которые привели к значительным потерям в начале февраля и в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечают в разведке, восточная группа сил России предположительно ответственна за операцию в Угледаре.

"Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, предположительно находится под сильным давлением по поводу улучшения результатов после жесткой критики со стороны русского националистического сообщества в связи с прошлыми неудачами. Однако маловероятно, что Мурадов имеет ударную силу, способную осуществить прорыв", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики ISW отмечают, России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине. В начале февраля российские войска активизировали наступательные действия по меньшей мере на 4-5 направлениях, но пока не достигли значительных успехов. В ISW цитируют заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который отметил, что российское наступление настолько неэффективно, что его почти незаметно.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отразили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях. Россия свои основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также российские военные нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Между тем, из-за провала наступления и потерь среди российских оккупантов возле Угледара "казачий отряд" врага отказывается наступать. Этот отряд так называемых казаков был прикреплен к 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была разбита украинскими воинами.

Вас также могут заинтересовать новости: