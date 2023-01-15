Российские спецслужбы планируют информационные атаки от имени популярных западных изданий.

В ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей. В ГУР отметили, что страна-террорист "пытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций".

Главное управление разведки Минобороны предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

"По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политическую ситуацию в государстве и деятельность Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о ВСУ и военно-промышленный комплекс Украины.

"Призываем журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве", - указано в сообщении.

Фейки об Украине - что известно

Кремлевские пропагандисты и сам президент РФ Владимир Путин неоднократно использовали различные фейки об Украине, чтобы нивелировать нашу историю и подорвать к нашей стране доверие. Одним из таких фейков было заявление российского диктатора, что Украину создал Ленин.

После начала полномасштабной войны Москва начала постоянно использовать так называемые психологические операции, заключающиеся в максимальном искажении информации, которую нельзя проверить сразу. Ярким примером одной из последних ИПСО - заявление от роосиян о захвате Соледара в Донецкой области, за который до сих пор идут жестокие бои. Этот фейк подхватил известный американский ресурс CNN.

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