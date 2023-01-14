Сообщения о "зраде" в Соледаре распространили, в частности, в фейковом сообществе, где якобы пишут военные.

Украинцев предупредили об очередном ИПСО России. На этот раз рашисты распространяют информацию о "захвате" Соледара. Для этого они задействовали даже фейковый Telegram-канал, где якобы пишут украинские военные.

"Внимание! Так как 46 бригада ДШВ ВСУ сейчас активно освещает события из Соледара, российские ИПСОшники уже наплодили фейковые страницы этой бригады, на которых распространяют дезу", сообщается на странице проекта Stopfake в Facebook.

Так, специалисты проекта пишут, что в сентябре для распространения российской ИПСО создали фейковую страницу 46-й бригады ВСУ. К сожалению, планы Кремля частично осуществились, ведь на ложь купились даже в CNN.

Видео дня

"На фейковый источник повелось даже американское издание CNN, которое рассказало об "организованном отступлении" из Соледара, взяв оттуда информацию. Это могло произойти из-за незнания журналистами всех опасностей пользования Telegram. Или же кто-то намеренно порекомендовал журналистам этот канал. По последней информации Генштаба ВСУ бои за Соледар еще продолжаются!", ,- отметили в Stopfake.

Кроме этого, специалисты проекта оставили ссылку на настоящий Telegram-канал 46-й бригады ВСУ. Украинцев призвали быть бдительными и верить только проверенным источникам информации.

Ситуация в Соледаре

Ранее УНИАН сообщал, что в Соледаре продолжаются бои. 13 января "вагнеровцы" записали видео из из города. Они не смогли скрыть, что им не удалось взять Соледар и истерили о больших потерях.

К вечеру в Генштабе ВСУ подтвердили, что бои за город продолжаются. Военные опровергают заявления россиян о якобы захвате Соледара. Помимо этого, украинский военный рассказал, что "вагнеровцы" ловушке, сами того не подозревая.

Помимо этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте. Он отметил, что битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашей страны продолжается.

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