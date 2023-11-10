Во время вечерних воздушных тревог произошло два попадания, в том числе в портовую инфраструктуру.

В Одесской области из-за ударов российской армии произошли разрушения, есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Во время вечерних воздушных тревог у нас есть два попадания в Одесском районе. Сейчас известно о трех пострадавших", - подчеркнул он.

В частности, 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе, она госпитализирована. Состояние пенсионерки стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь.

Видео дня

Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

По данным Сил обороны юга, враг атаковал Одесщину коварно и вызывающе - страна-террористка в очередной раз продемонстрировала свои истинные намерения - уничтожать Украину и украинцев.

"Из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, рашисты попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу. Пожилую женщину спасли из-под завалов частного дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, произошло попадание в припортовую инфраструктуру, предположительно, сверхзвуковым "Ониксом". Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Сейчас в Одесской области снова воздушная тревога - заходят ударные дроны со стороны Черного моря.

Удары по Одесской области

Сегодня ВСУ зафиксировали пуски российских ракет в сторону курортного населенного пункта Затока в Одесской области. В то время на территории Одессы и области с 15:40 раздавалась воздушная тревога, для других областей сигнал об опасности не включали. Говорилось, что есть пуски авиационных ракет.

5 ноября враг атаковал Одессу дронами, ракетами "Оникс" и "Искандер-М" - произошло попадание в центр города, взрывной волной изуродованы десятки жилых домов, Одесский национальный художественный музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО. Пострадало 8 жителей города. В центре улицы образовалась огромная воронка.

Вас также могут заинтересовать новости: