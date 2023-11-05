Город атакован ракетами и ударными дронами.

В Одессе из-за удара, который российская армия вечером нанесла по городу, поврежденная инфраструктура. Вечером 5 ноября на юге была объявлена воздушная тревога. В Силах обороны юга Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации и предупредили о ракетной опасности. Вскоре жители разных районов Одессы услышали громкие взрывы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал население оставаться в укрытиях. Через некоторое время военные сообщили об атаке вражеских ударных БпЛА.

Впоследствии в коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс" заявили, что из-за повреждения инфраструктуры с 6 ноября меняется движение трамваев.

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"Движение трамвайного маршрута №7 будет организовано по измененной схеме: от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16-й станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади. Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер. Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью", - говорится в сообщении.

В социальных сетях люди сообщили, что на одной из улиц в центре города образовалась огромная воронка. Также люди сообщили о поврежденных жилых домах.

Атаки РФ на Украину - детали

Днем 5 ноября российская армия нанесла ракетный удар по югу Украины из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря. В частности захватчики направили противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесчине и управляемую Х-59 - по Днепропетровщине. По данным военных, в Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника предприятия. Также взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам. Над Криворожьем силами противовоздушной обороны ракета была уничтожена.

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