Не игнорируйте воздушную тревогу.

Украинские военные зафиксировали пуски российских ракет в сторону Затоки Одесской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

На территории Одессы и области с 15:40 звучит воздушная тревога, для других областей сигнал об опасности не включали. "Пуски авиационных ракет в направлении Затоки", - предупредили Воздушные силы в 15:46.

Обновлено в 16:07: Военные сообщили об отбое угрозы. О возможных последствиях атаки не сообщалось.

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Последние атаки РФ по Украине

Напомним, что сегодня днем на всей территории Украины более 3,5 часов длилась воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

В Воздушных силах уже объясняли, почему сейчас время пребывания этих самолетов в воздухе растет, как и длительность масштабных тревог.

Напомним, что на этой неделе оккупанты нанесли удар противорадиолокационной ракетой Х-31П по иностранному судну в порту Одесской области.

Известно, что в результате этой атаки погиб лоцман, еще три члена экипажа, являющиеся гражданами Филиппин, пострадали. Также сообщалось о ранении работника порта.

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