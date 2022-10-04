Оккупант пожаловался на плохое обеспечение.

Проблемы с обеспечением зимней формой у российской армии уже начались. Украинские разведчики перехватили телефонный разговор российских оккупантов об этом.

Запись разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разговоре оккупант жалуется на плохое обеспечение и командование, говоря, что ему нечего надеть, а командиры ставят тяжелые задачи.

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"Одеть не*уй. Сегодня на позицию еду. Где, на*уй, бушлаты? Ночью уже зима, чуть ли не минус. Х*й что везут, уже приходится самому себе покупать", – говорит рашист на записи.

"Знаешь, командиров бы дали нормальных, на**й, а то долбо**ов понаставят, а потом ты должен их приказы выполнять, и от трех до пяти лет тебе грозит. Когда тебя на верную смерть отправляет, а сам сидит, прячется бл**ь… Все против нас, я вообще не понимаю эту х**ню… Задачи ставят е**нутые. Хочешь – выполняй, не хочешь – едь в тюрьму", – жалуется россиянин.

Война в Украине: прогноз на зиму

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, что зимой российская армия столкнется с массой проблем, им будет сложно воевать.

По его словам, РФ не готовились к зимней кампании, и теперь ей нужно обеспечить мобилизованных россиян зимней формой.

"Украинские зимы не столько морозные, сколько ветреные и дождливые. С таким соотношением влаги и температуры российской армии будет очень трудно воевать", – заявил Свитан.