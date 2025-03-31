Только за прошедшую неделю оккупанты потеряли более 400 артсистем.

Силы обороны уничтожили за прошедшую неделю более 400 артиллерийских систем российской армии, а всего в этом году - более 4 тыс таких установок. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

"Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины, только за прошедшую неделю (24.03-31.03) потери врага в артиллерийских системах составили 408 единиц", - написал Сырский.

С начала 2025 года, отметил он, российские оккупанты потеряли 4005 своих артсистем.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, на днях Сырский поделился информацией о точных поражениях с целью уничтожения вражеской логистики и цифрами о потерях армии РФ в автомобильной и спецтехнике в Украине. Он отметил, что с начала 2025 года наши оборонцы уничтожили почти 10 тысяч единиц такой техники.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 2024 года было уничтожено 13 064 артсистем армии российских оккупантов. Также за прошлый год наши оборонцы переработали на металлолом: 40 российских самолетов, 5 вертолетов, 5 кораблей/катеров, 3 691 танков, 8 960 боевых бронированных машин, 409 систем ПВО, 14 490 БПЛА ОТР, 313 РСЗО.

А потери в живой силе составили ориентировочно 430320 человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. человек.

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