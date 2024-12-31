Силы обороны отминусовали 40 самолетов оккупантов, 5 кораблей/катеров, более 400 единиц ПВО, более 12,6 тыс танков и ББМ.

За 2024 год (31 декабря 2023 - 31 декабря 2024) потери россиян в личном составе составили ориентировочно 430320 человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что касается уничтожения вражеского оружия и техники, то согласно обнародованной статистике, в течение текущего года "умножено на ноль":

40 самолетов;

5 вертолетов;

5 кораблей/катеров;

3 691 танк;

8 960 боевых бронированных машин;

409 систем ПВО;

14 490 БПЛА ОТР;

13 064 артсистем;

313 РСЗО.

В частности, на металлолом превращено и более 21330 единиц автомобильной техники и цистерн, более 2400 тыс специальной техники (РЛС, РЭБ, инженерная техника и т.д.).

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В свою очередь в Воздушных силах ВСУ информируют, что в 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 вражеских ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В этом году противовоздушной обороной Украины сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника, уточняют в ВС.

Последние потери россиян на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, ВСУ сделали подарок под елку, уничтожив за сутки 960 противников. В результате по состоянию на 31 декабря 2023 года потери РФ перескочили новую "красную линию" и составили примерно 359 230 оккупантов от начала широкомасштабного вторжения.

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