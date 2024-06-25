На Покровском направлении - наибольшее количество боестолкновений.

Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать возле Волчанска Харьковской области. Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Так, с начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. Украинские защитники сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

"На Харьковском направлении агрессор не оставляет попыток атаковать возле Волчанска. Сейчас там продолжается два боестолкновения, столько же штурмов подразделения Сил обороны отбили. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла два удара шестью НАРами (неуправляемая авиационная ракета - УНИАН) по Ветеринарному", - говорится в сообщении.

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В то же время на Купянском направлении с начала суток войска противника восемь раз штурмовали оборонительные рубежи украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки.

"Украинские защитники стойко держат оборону. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед отбиты. Продолжаются бои. Населенный пункт Табаевка подвергся авиационному удару десятью НАРАми", - сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществили 13 атак на позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. 12 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается в районе Невского.

"Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Семь атак российских захватчиков отражены нашими воинами вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного, Раздоловки и Выемки. Пять боевых столкновений еще продолжаются", - отметили в Генштабе.

На Краматорском направлении враг совершил восемь штурмов позиций украинской армии вблизи Часового Яра и Ивановского. "Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, семь атак отбиты, одна - еще продолжается", - говорится в сообщении.

В то же время на Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Активно работает вражеская авиация, в частности семь ударов одиннадцатью управляемыми авиационными бомбами потерпел город Торецк, еще одной авиабомбой террористы ударили по Демеевке.

"На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 37 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 вражеских атак, 11 боев - еще продолжаются. Александрополь получил два удара НАРами", - сообщили в Генштабе.

Также бои продолжаются и на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Ударам КАБами подверглось Курахово. Общее количество атак на этом направлении возросло до четырех, из которых две - еще продолжаются.

Кроме того, на Приднепровском направлении активно работает вражеская авиация. Тремя КАБами оккупанты ударили по населенному пункту Тягинка, еще по две управляемые авиационные бомбы агрессор сбросил на Дудчаны и Одрадокаменку.

Ситуация на фронте: другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что российские оккупанты ежедневно теряют вблизи Часового Яра до 80 человек живой силы, но не отказываются от попытки захватить город.

По его словам, на Восточном направлении за неделю было уничтожено более 400 оккупантов, еще девять - взяты в плен. За сутки на том направлении было уничтожено 120 оккупантов, а 130 получили ранения.

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