А на Харьковском направлении враг пытается усилиться и за счет морпехов.

Оккупанты ежедневно теряют вблизи Часового Яра до 80 человек живой силы, но не отказываются от попытки захватить город.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. "Пытается и лезть в лоб и обходить по флангам, чтобы завладеть городом Часов Яр", - отметил он. Спикер добавил, что при попытках атак враг теряет на этом направлении - от 60 до 80 человек.

По его словам, на Восточном направлении за неделю было уничтожено более 400 оккупантов, еще 9 взяты в плен. "За сутки на том направлении было уничтожено 120 оккупантов и 130 получили ранения", - рассказал Волошин.

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Также он проинформировал о ситуации на Харьковском направлении, отмечая, что враг подтягивает дополнительные силы. "На Харьковском направлении враг приостановил свои активные боевые действия, ведь Силы обороны приложили там немало усилий, остановив активное продвижение и наступление врага. Например, за минувшие сутки там враг нанес 21 авиационный удар, 28 ударов дронами-камидзе и более 330 обстрелов из различных видов вооружения по территории именно северного приграничья и северной Харьковщины", - отметил Волошин.

По его словам, в результате боевых действий на Харьковском направлении потери у врага за минувшие сутки убитыми и ранеными составили более 90 человек, уничтожены несколько артиллерийских систем, БПЛА, а также уничтожено около 20 вражеских укрытий вместе с личным составом.

Волошин рассказал, что сегодня продолжаются боевые столкновения в районе Волчанска. По его словам, ВСУ продолжают укреплять позиции, оборонительные рубежи и давать адекватный ответ врагу.

"Враг пытался там потеснить украинские подразделения, но понес потери. По нашей информации, оккупанты планируют присоединять также дополнительные силы. Это подразделения 9 отдельной мотострелковой бригады 51 армии РФ. Они также будут пытаться усилить свою группировку и на Харьковском направлении. Есть информация также, что они будут пытаться перебросить туда подразделения морской пехоты 155 бригады", - рассказал Волошин.

Ситуация в районе Часового Яра

Российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр, чтобы сжать основные линии снабжения ВСУ. Россияне надеялись, что захват города не займет много времени и усилий, но с каждым днем Силы обороны вытесняют армию врага дальше от Часового Яра.

Издание Forbes отмечало, что захват почти мертвого города, где когда-то проживало 12 тыс. человек, не должен был быть чрезвычайно сложным для численно превосходящей и более вооруженной российской армии. Однако, через 10 недель после наступления российская атака прекратилась, а контратаки ВСУ к югу от города в последние дни вытеснили оккупационные войска из Клещеевки, одного из южных опор российских войск, которые пытаются сформировать, чтобы окружить Часов Яр.

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