ВСУ продолжают бить оккупантов / фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Оккупанты ежедневно теряют вблизи Часового Яра до 80 человек живой силы, но не отказываются от попытки захватить город.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. "Пытается и лезть в лоб и обходить по флангам, чтобы завладеть городом Часов Яр", - отметил он. Спикер добавил, что при попытках атак враг теряет на этом направлении - от 60 до 80 человек.

По его словам, на Восточном направлении за неделю было уничтожено более 400 оккупантов, еще 9 взяты в плен. "За сутки на том направлении было уничтожено 120 оккупантов и 130 получили ранения", - рассказал Волошин.

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Также он проинформировал о ситуации на Харьковском направлении, отмечая, что враг подтягивает дополнительные силы. "На Харьковском направлении враг приостановил свои активные боевые действия, ведь Силы обороны приложили там немало усилий, остановив активное продвижение и наступление врага. Например, за минувшие сутки там враг нанес 21 авиационный удар, 28 ударов дронами-камидзе и более 330 обстрелов из различных видов вооружения по территории именно северного приграничья и северной Харьковщины", - отметил Волошин.

По его словам, в результате боевых действий на Харьковском направлении потери у врага за минувшие сутки убитыми и ранеными составили более 90 человек, уничтожены несколько артиллерийских систем, БПЛА, а также уничтожено около 20 вражеских укрытий вместе с личным составом.

Волошин рассказал, что сегодня продолжаются боевые столкновения в районе Волчанска. По его словам, ВСУ продолжают укреплять позиции, оборонительные рубежи и давать адекватный ответ врагу.

"Враг пытался там потеснить украинские подразделения, но понес потери. По нашей информации, оккупанты планируют присоединять также дополнительные силы. Это подразделения 9 отдельной мотострелковой бригады 51 армии РФ. Они также будут пытаться усилить свою группировку и на Харьковском направлении. Есть информация также, что они будут пытаться перебросить туда подразделения морской пехоты 155 бригады", - рассказал Волошин.

Ситуация в районе Часового Яра

Российские оккупанты еще в начале апреля начали атаковать Часов Яр, чтобы сжать основные линии снабжения ВСУ. Россияне надеялись, что захват города не займет много времени и усилий, но с каждым днем Силы обороны вытесняют армию врага дальше от Часового Яра.

Издание Forbes отмечало, что захват почти мертвого города, где когда-то проживало 12 тыс. человек, не должен был быть чрезвычайно сложным для численно превосходящей и более вооруженной российской армии. Однако, через 10 недель после наступления российская атака прекратилась, а контратаки ВСУ к югу от города в последние дни вытеснили оккупационные войска из Клещеевки, одного из южных опор российских войск, которые пытаются сформировать, чтобы окружить Часов Яр.

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