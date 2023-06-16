За минувшие сутки россияне 54 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 223 снаряда.

В Херсонской области 15 июня в результате обстрелов российскими оккупантами два человека погибли, еще двое - получили ранения, а в результате ночного обстрела погибли супруги, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации. Также нанесены были и ракетные удары.

По городу Херсон противник выпустил 37 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое - получили ранения", - написал Прокудин.

Впоследствии он также сообщил, что ночью российская армия накрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги", - отметил глава ОВА.

Прокудин добавил, что женщина погибла на месте, а мужчину пытались спасти врачи. Впрочем, от полученных ранений он скончался по дороге в больницу.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 июня, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты пытаются возвращаться на свои позиции на Левобережье и усиливают обстрелы.

По ее словам, этой ночью было около 40 обстрелов в их зоне ответственности.

"К сожалению, есть погибшие на Херсонщине. И обстреляно было восемь населенных пунктов. Это достаточно мощный показатель за последние дни в условиях, когда люди действительно еще оправляются от техногенной катастрофы", - отметила Гуменюк.