В результате очередного российского обстрела на Херсонщине погиб человек, еще один - госпитализирован с ранениями.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российская армия обстреляла Берислав и Козацкое. Так, из-за обстрела Берислава 55-летний мужчина погиб в собственной квартире.
В то же время, в результате авиаудара по Козацкому ранена 86-летняя женщина, ее госпитализировали.
Несмотря на затопление своих позиций из-за подрыва Каховской ГЭС и вынужденный отход на 5-15 километров на некоторых участках фронта в Херсонской области, российские оккупанты продолжают ежедневно бить по Херсону и области с разных типов вооружения.
Ранее Прокудин сообщал о вражеском обстреле Зеленовки, в результате которого погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранения.
Всего за минувшие сутки, 14 июня, россияне совершили 40 обстрелов по Херсонской области, выпустив 192 снаряда из минометов, артиллерии и "Градов". Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области. Два человека в области были ранены.
Обстрелы Херсонщины
Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область и Херсон. В городе почти ежедневно прилеты, при чем оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре.
Кроме того, еще больший ущерб региону оккупанты нанесли, когда взорвали Каховскую ГЭС. На Херсонщине были затоплены десятки населенных пунктов.