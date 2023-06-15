Россияне обстреляли Берислав и Козацкое.

В результате очередного российского обстрела на Херсонщине погиб человек, еще один - госпитализирован с ранениями.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российская армия обстреляла Берислав и Козацкое. Так, из-за обстрела Берислава 55-летний мужчина погиб в собственной квартире.

В то же время, в результате авиаудара по Козацкому ранена 86-летняя женщина, ее госпитализировали.

Несмотря на затопление своих позиций из-за подрыва Каховской ГЭС и вынужденный отход на 5-15 километров на некоторых участках фронта в Херсонской области, российские оккупанты продолжают ежедневно бить по Херсону и области с разных типов вооружения.

Ранее Прокудин сообщал о вражеском обстреле Зеленовки, в результате которого погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранения.

Всего за минувшие сутки, 14 июня, россияне совершили 40 обстрелов по Херсонской области, выпустив 192 снаряда из минометов, артиллерии и "Градов". Вражеские удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области. Два человека в области были ранены.

Обстрелы Херсонщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область и Херсон. В городе почти ежедневно прилеты, при чем оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, еще больший ущерб региону оккупанты нанесли, когда взорвали Каховскую ГЭС. На Херсонщине были затоплены десятки населенных пунктов.

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