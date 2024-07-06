Среди погибших - семья пекаря Юрия Глодана - 3-месячная дочь, ее мама и бабушка. Мужчина после трагедии ушел на фронт, где получил смертельное ранение.

Продолжается война в Украине. Идентифицирован и сообщено о подозрении командующему дальней авиацией воздушно-космических сил вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу, который в апреле 2022 года отдал приказ атаковать Одессу - из-за ракетного удара, который пришелся, в том числе по жилому комплексу "Тирас", погибло 8 человек, среди которых - семья пекаря Юрия Глодана - 3-месячная дочь, ее мама и бабушка. Это произошло накануне Пасхи.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, генералу инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, он получил от военно-политического руководства государства-агрессора боевые распоряжения нанести ракетные удары по гражданским объектам и мирному населению Одессы.

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"Командующий отдал преступный приказ подразделениям дальней авиации РФ атаковать город высокоточными ракетами. Экипаж тяжелого бомбардировщика взлетел с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ и осуществил пуск трех крылатых ракет типа Х-101 из воздушного пространства над Каспийским морем", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 23 апреля 2022 года в 14.30 две российские ракеты попали в гражданские объекты на территории города - 16-этажный дом ЖК "Тирас" и территорию Новогородского кладбища.

В результате этой атаки погибли 8 мирных жителей, среди них - 3-месячный ребенок. Получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 человек. Повреждены жилой комплекс, бизнес-центр, автомобили и места захоронений на кладбище. В прокуратуре отметили, что в рамках уголовного производства устанавливаются все причастные лица к трагическим событиям.

В прокуратуре УНИАН уточнили, что речь идет о командующем дальней авиацией ВКС ВВС ВС РФ генерал-лейтенанте Кобылаше. Согласно законодательству, письменное уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины и его перевод на русский язык направлен по электронной почте на официальные электронные адреса правительства РФ и Министерства обороны России.

По данным регионального главка Нацполиции, одна из ракет попала в 16-этажный многоквартирный жилой дом в Киевском районе "Тирас". Среди погибших также - беременная женщина. Другая крылатая ракета попала по кладбищу, в результате чего была ранена женщина, а также уничтожены и повреждены могилы.

"Тогда более 40 часов следователи работали на месте происшествия - осмотрели 61 объект, тела всех погибших, изъяли их биологические образцы и их родственников, допросили 96 пострадавших и 20 свидетелей. Для получения доказательной базы военного преступления также провели ряд судебно-медицинских, молекулярно-генетических, взрыво-технических, строительно-технических и военных экспертиз", - рассказали полицейские.

Согласно открытым источникам, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш родился в Одессе 1 апреля 1965 года. Он командующий дальней авиацией РФ с 16 сентября 2016 года. Заслуженный военный летчик Российской Федерации, участник Первой и Второй чеченских войн, войны в Грузии в 2008 году.

Важные новости - сегодня это стоит знать

В 2024 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша в связи с его военными преступлениями во время российского нападения на Украину. В частности, УНИАН сообщал, что 5 марта 2024 года трое судей второй палаты досудебных производств Международного уголовного суда выдали ордера на арест двух человек - Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Николаевича Соколова - в контексте ситуации в Украине за совершение возможных преступлений в период по крайней мере с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года.

Говорилось, что каждый из них, наверное, ответственный за совершение военного преступления в связи с направлением атак на гражданские объекты и тому подобное. Ордера на арест выданы ввиду наличия обоснованных оснований полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Эти удары осуществлялись войсками, которые подчиняются командованию Кобылаша и Соколова.

Война в Украине - что надо знать об ударе по ЖК "Тирас" в Одессе

23 апреля 2022 года, в субботу - накануне большого христианского праздника Пасха, РФ нанесла по Одессе ракетный удар. Были повреждены два жилых дома, один из них - 16-этажный комплекс "Тирас". Погибли 8 человек, среди которых семья пекаря Юрия Глодана - 3-месячная дочь, ее мама и бабушка. Этот ракетный удар получил большой резонанс. Люди писали, что только в одной квартире погибло три поколения. Еще почти 20 жителей "Тираса" получили ранения.

Потеряв семью, Глодан пошел в ВСУ, сначала - в "Азов", потом служил в 3-й штурмовой бригаде. В прошлом году стало известно, что он погиб. Опознали его по крестику.

Прощание с Глоданом состоялось зимой, 22 февраля, 2024 года. Похоронили его в поселке Авангард, рядом с женой и дочкой. История этой семьи вошла в книгу "600 дней войны России против Украины. Одесса''.

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