История героя вошла в книгу о войне.

В Одесской области попрощались с украинским бойцом Юрием Глоданом, семью которого российская ракета убила в жилом комплексе "Тирас" в Одессе в апреле 2022 года.

Как написал одессит Георгий Бербер, с Юрием попрощались только вчера, 22 февраля, хотя о гибели героя стало известно еще в прошлом году. Похоронили его в поселке Авангард, рядом с женой и дочерью.

"В Одесской области похоронили защитника Украины Юрия Глодана, который служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Погибших одесситов в этой войне много, Юрий Глодан - один из них. Он потерял свою семью 23 апреля 2022 года в результате ракетного обстрела Одессы. Это была суббота, не простая суббота - страстная, накануне великого христианского праздника Пасхи", - рассказал Бербер.

В тот день во время ракетного обстрела, который осуществила РФ, в жилом комплексе "Тирас" погибла семья Глодана - жена, 3-месячная дочь и теща. Муж не пострадал, потому что во время атаки был в магазине.

После гибели семьи Глодан ушел на фронт, погиб 5 ноября 2023 года под Бахмутом. Опознали мужчину по крестику. Все это время продолжались соответствующие экспертизы.

"Надеюсь, что память о таких защитниках Украины как Глодан останется навсегда", - отмечает Бербер. Он отмечает, что история этой семьи вошла в книгу 600 дней войны России против Украины. Одесса''.

Трагедия семьи Юрия Глодана

Напомним, 23 апреля 2022 года РФ нанесла по Одессе ракетный удар. Были повреждены два жилых дома, один из них - 16-этажный комплекс "Тирас". Погибли 8 человек, среди которых семья пекаря Юрия Глодана - 3-месячная дочь, ее мама и бабушка. Этот ракетный удар получил большой резонанс. Люди писали, что только в одной квартире погибло три поколения. Еще почти 20 жителей "Тираса" получили ранения.

Потеряв семью, Глодан пошел в ВСУ, сначала - в "Азов", потом служил в 3-й штурмовой бригаде. В прошлом году стало известно, что он погиб. Опознали его по крестику.

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