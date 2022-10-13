По данным украинской разведки, РФ минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины.

Сегодня никто точно не знает, какой запас ракет есть у Российской Федерации.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

"Ситуация в том, что ракеты типа Х-101, Х-555, Х-22, Х-59 – это старые советские ракеты. Х-555 – это модернизация ракеты Х-55. Все ракетные хранилища находились за Уралом и не попадали ни разу под верификацию. Договор об ограничении обычных вооружений в Европе распространялся только на Европейскую часть, а Советский Союз соблюдал строгий режим секретности", – отметил он. Видео дня

"Сегодня никто точно не знает, какой запас ракет у Российской Федерации. Кроме тех, 3,5 тысяч в боевом составе, которые по методу прикидки посчитала наша или западная разведка", – добавил он.

Также Жданов напомнил, что по данным разведки на середину лета, у России осталось порядка 20% "Калибров", и порядка 50% Х-101 и Х-555.

Сколько у России осталось ракет

По словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, России минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины. В частности, речь идет о ракетах С-300.

Как отметил эксперт Александр Коваленко сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.