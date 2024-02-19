На февраль 2022 года было сделано максимально все, чтобы достойно встретить врага, подчеркнул генерал-лейтенант.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Украинские воины готовились к отражению полномасштабной агрессии России в течение пяти месяцев.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода". "В Объединенные силы я был назначен еще в июле 2021 года. Проведя анализ, уже осенью была очень большая вероятность, что будет полномасштабная война. О ее масштабах было еще тяжело понимать, но то, что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области - это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные меры, его разведывательные функции, которые выполняли они на территории, вдоль всей линии соприкосновения, вдоль границы", - заявил он.

По словам Павлюка, были все признаки, что мы встретим врага не только из оккупированной части Донбасса, на которой действуют группировки "ЛДНР", признанные в Украине террористическими, но и с территории России.

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"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было, - мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии. Уже в январе-феврале мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен", - отметил командующий.

Он подчеркнул, что на февраль было сделано максимально все, чтобы достойно встретить врага. "Все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы - мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много. Это сыграло свою, возможно, решающую роль. Что в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны были быть скопления наших войск и склады - они прошли в пустое место", - рассказал Павлюк.

Сколько длится война в Украине, и что нужно знать сейчас

19 февраля 2024 год - это 726 день с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после выхода из Авдеевки Донецкой области украинским войскам придется отходить и с других рубежей.

"Нашим войскам надо отойти и с флангов, где они находились. Нам надо сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар - над ними всеми сейчас будет нависать враг, и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонительные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага", - пояснил он. Также Мусиенко не исключает, что российские оккупанты усилят давление на украинские позиции в районе Купянска.

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