Войскам очень важно сейчас концентрироваться на обороне Купянска, считает он.

После выхода из Авдеевки Донецкой области украинским войскам придется отходить и с других рубежей. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН.

"Нашим войскам надо отойти и с флангов, где они находились. Нам надо сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар - над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонительные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага", - пояснил он.

Также Мусиенко не исключает, что российские оккупанты усилят давление на украинские позиции в районе Купянска. "Для россиян очень желательно было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купянск, затем двигаться на соединение с Лиманской группировкой. И дальше они могут развить это наступление в северную часть Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине. Для нас очень важно сейчас концентрироваться на обороне Купянска. У командования есть замечательное понимание, что это направление нужно защищать. Там создается не одна линия обороны, чтобы сдерживать врага. И сейчас нам удается его успешно сдерживать", - добавил эксперт.

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Он отметил, что украинские силы имеют в Купянске более выгодные позиции, чем имели в Авдеевке - все из-за ландшафта и хороших оборонительных рубежей.

"Но с точки зрения давления врага, сейчас он начнет давить сильнее. Сейчас существуют две такие опасные точки - это Купянск и Часов Яр... Я думаю, что на Часов Яр они также начнут давить активнее. Еще есть Марьинка - опасная на Востоке - но там, я думаю, ситуацию мы стабилизируем", - сказал Мусиенко.

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил, что украинские силы выводят из Авдеевки.

Вскоре командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что военные заняли оборону на определенных рубежах.

По данным аналитиков проекта DeepState, российские захватчики расстреляли в Авдеевке шестерых пленных защитников Украины.

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