Ночью в городе начались боевые столкновения.

В течение прошлой недели между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 83 боевых столкновения на Харьковском направлении, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Это были населенные пункты Глубокое, Слобожанское, Липцы, Старица, Волчанск. За прошедшие сутки на этом направлении произошло 7 боевых столкновений. Уже сегодня ночью также начались боевые столкновения с врагом, в районе города Волчанск и по состоянию на утро боевое столкновение продолжалось", - рассказал Волошин в эфире телемарафона.

Он также добавил, что сейчас большинство территории Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины, но боевые действия продолжаются.

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"Агрессор продолжает там свои действия, в частности, по территории северного приграничья и области. Враг бьет КАБами с территории РФ. Несколько раз в день сбрасывает авиацией вражеские КАБы. По городу Волчанск, большинство части города находится под контролем Сил обороны Украины. Они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери. Стараемся продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий", - добавил Волошин.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне немецкий военный аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинским Силам обороны удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. По информации Рёпке, РФ постепенно отходит от занятых позиций, но продолжает уничтожать город ракетами, бомбами и артиллерией.

Назар Волошин ранее сообщал о том, что самые ожесточенные бои сейчас продолжаются на Востоке Украины. В частности, на Покровском и Кураховском направлениях РФ задействует свои наиболее подготовленные подразделения.

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