Украинские войска отвоёвывают новые позиции на севере Волчанска.

Украинским силам обороны удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области, сообщает Bild.

Издание напоминает, что в середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. Однако за последние дни украинским защитникам удалось выбить их из центра. Российские военкоры сообщают, что часть солдат ВС РФ в городе окружена и отрезана.

"Украинские войска отвоёвывают новые позиции на севере Волчанска. Российские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией", - сообщает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

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Отмечается, что для того, чтобы перебросить подкрепления с южного на северный берег реки Волчья, ВСУ использовали немецкий танковый мостоукладчик Biber.

ВС РФ атаковали его дроном "Ланцет", однако нет никаких признаков, что переправа теперь неисправна, отмечает Рёпке.

Ситуация в в Харьковской области - что известно

Как рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко, на Харьковщине с некоторых позиций противник был отброшен, а на других ситуацию удалось стабилизировать. В то же время, враг активно окапывается и подтягивает резервы, чтобы восполнить потери.

Кожубенко отметил, что "очень весомый плюс" украинским силам на Харьковщине дает разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ.

При этом, по его словам, отбросить врага от Волчанска вполне реально.

Глава Купянской РГА Андрей Канашевич также заявлял, что сейчас ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась. Чиновник рассказал, что идут бои на линии соприкосновения от Синьковки до Ивановки - Кисловки и далее на населенный пункт Берестовое.

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