Сообщается, что на Покровском направлении 47 ОМБр сдерживает три вражеские бригады.

Российско-украинская война продолжается, и РФ не перестает атаковать позиции Сил обороны Украины вдоль всей линии фронта, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Вражеская армия не оставляет попыток, продолжает обстреливать позиции наших защитников. Враг активизировал свои усилия в том числе и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в течение последних двух недель продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта в районе населенных пунктов Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями", - рассказал Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, РФ превосходит Украину в живой силе. Так, к примеру, на одном из отрезков, 47 отдельная механизированная бригада "Магура" удерживает натиск трех вражеских бригад. Он также добавил, что на Покровском направлении, где продолжаются наиболее жесткие бои, в течение прошлой недели Силы обороны отбили 220 атак оккупантов.

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"Это населенные пункты Калиново, Евгеновка, Сокол, Невельское, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Наши защитники принимают меры, чтобы не допустить продвижения российских войск вглубь наших территорий. Вчера на этом направлении было уничтожено более 260 оккупантов убитыми и ранеными", - добавил Волошин.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации немецкого аналитика Bild Юлиана Рёпке, украинским Силам обороны удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области.

Зато Bloomberg сообщает, что Украине удалось удержать российское наступление в наиболее кризисный период. По мнению журналистов, сейчас Путин стоит перед сложным вызовом, поскольку его планы не были реализованы.

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