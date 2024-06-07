Он отметил, что сейчас ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась.

Российские оккупанты хорошо "получили по шее" на Харьковщине, с некоторых позиций противник был отброшен, а на других ситуацию удалось стабилизировать. В то же время, враг активно окапывается и подтягивает резервы, чтобы восполнить потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

"Сейчас ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась. Противник нормально получил по шее. В некоторых направлениях, непосредственно в районе обороны бригады "Рубеж", противник был отброшен. С некоторых позиций ситуация сейчас стабилизировалась. Противник понял, что он эту катку не тянет и поэтому начал активнее окапываться", - акцентировал Кожубенко.

Он добавил, что россияне стягивают резервы на некоторые направления Харьковщины, чтобы пополнить понесенные потери.

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"Есть информация о том, что сейчас противник, после понесенных потерь на направлении обороны бригады "Рубеж", начал подтягивать свои резервы. Скорее всего, он их или снимает с каких-то не столь важных направлений, или у него в загашнике где-то еще есть какая-то пара-тройка рот, которые хотят "минуснуться" и поехать домой", - подчеркнул военный.

Кожубенко отметил, что "очень весомый плюс" украинским силам на Харьковщине дает разрешение на использование западного оружия по военным объектам на территории РФ.

"Россияне поняли, что игра в одни ворота закончилась и голы начали забивать уже им. Они уже начали чувствовать это на себе, на логистических путях и местах дислокации их сил. Они бесятся от того и сейчас просто терроризируют местное население, а именно, город Волчанск, город Харьков. Они их просто стирают ФАБами и КАБами, бьют по гражданской инфраструктуре", - акцентировал военный.

Он добавил, что разрешение на использование HIMARS по военным целям на территории РФ пока не уменьшило количество российских управляемых авиационных бомб, поскольку места их хранения находятся в большей глубине российской территории.

Кожубенко отметил, что отбросить врага от Волчанска вполне реально.

"Все в наших руках. Мы уже видели Харьковскую наступательную операцию в 2022 году, как мы их отбросили от Харькова. Я считаю, что еще стоит немножечко подождать и мы все увидим результаты", - резюмировал он.

Битва за Харьковскую область: последние новости

Как сообщал УНИАН, глава Купянской РГА Андрей Канашевич заявил, что сейчас ситуация на Волчанском направлении стабилизировалась. Чиновник рассказал, что идут бои на линии соприкосновения от Синьковки до Ивановки - Кисловки и далее на населенный пункт Берестовое. Враг там осуществляет ежедневные штурмы, но Силы обороны успешно отражают все попытки противника и наносят оккупантам значительные потери. Он отметил, что эти населенные пункты остаются основными направлениями штурмовых действий врага, но пока угрозы для дальнейшего продвижения россиян по Чугуевскому району и дальше на Купянский район нет.

В то же время, по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), россияне могли продвинуться возле двух населенных пунктов Харьковщины - в селе Ивановка и в пределах Старицы, которая расположена юго-западнее Волчанска.

Стоит отметить, что по оценке немецкого аналитика BILD Юлиана Репке, украинские Силы обороны резко изменили тактику ведения войны после получения разрешения от властей США использовать американское оружие против целей на территории РФ. В BILD отмечают, что отныне, как только украинские беспилотники обнаруживают "дорогие цели" в российских Белгородской и Курской областях, сразу же ВСУ бьют по ним из западного высокотехнологичного оружия, прежде всего, управляемыми ракетами из систем HIMARS.

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