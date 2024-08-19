Россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск.

Ситуация на Покровском направлении фронта в Украине усугубляется и требует изменения подхода, считает генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко, пишет 24 канал.

"Нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения войскам массового поражения. Возможно, перенести акценты с поражений на территории Крыма и России, потому что ситуация, на мой взгляд, этого требует", - отметил он.

Указывается, что сейчас россияне сосредоточились на продвижении в сторону трассы Константиновка - Покровск, концентрируют свои силы возле Торецка и Часового Яра.

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Также отмечается, что на этом направлении не уменьшилась частота использования авиации: россияне бьют УАБами, которые подкрепляют удары из артиллерии.

Ситуация на Покровском направлении - что сообщалось

Напомним, по состоянию на сейчас, самым тяжелым направлением на российско-украинском фронте остается Покровское.

Командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что россияне устроили массированные и непрерывные штурмы на Покровском направлении. По его словам, ситуация значительно напряженнее, чем в Соледаре 2022 и 2023 годов.

У россиян есть определенные успехи на Покровском направлении, но врага вскоре ожидает неприятная неожиданность, считает офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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