Только за эти сутки там произошло 33 боестолкновения.

Сейчас самым тяжелым направлением на российско-украинском фронте остается Покровское, украинские силы отражают девять атак оккупантов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, что с начала суток произошло 110 боевых столкновений с российскими войсками. Оккупанты нанесли четыре ракетных и 50 авиаударов, а также применили 577 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Волчанска и Липцев, два из них продолжаются. На Купянском направлении россияне 16 раз атаковали оборонительные рубежи, в частности, у Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Четыре боя все еще продолжаются.

Видео дня

На Лиманском направлении фиксировали 15 боестолкновений, оккупанты штурмовали вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. Сейчас продолжаются две атаки. На Северском Силы обороны отбили штурм в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении шли 10 боев неподалеку Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Предтечино и Клещеевки. А на Торецком захватчики 19 раз атаковали возле Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. Три штурма до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении состоялось 33 боев в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. Девять атак продолжаются. За день Силы обороны обезвредили здесь 231 российского оккупанта, а также уничтожили танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. Также удалось повредить МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять автомобилей.

На Кураховском направлении россияне шесть раз безуспешно атаковали вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки. На Времовском оккупанты четыре раза наступали в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой до сих пор продолжается. На Приднепровском россияне не имели успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи ВСУ. На других направлениях - без изменений.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, 18 августа вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей, которые живут возле линии фронта на этом направлении, выехать в более безопасные места.

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорит, что российские захватчики имеют успехи на направлении Новогродовки, они хотят прорваться на трассу Покровск - Карловка.

Вас также могут заинтересовать новости: