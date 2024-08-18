'Берут метры, залитые кровью': 'Мадьяр' заявил, что россияне устроили Покровское побоище

Военный призвал немедленно эвакуироваться, ведь россияне будут бить по мирному населению.

Россияне устроили массированные и непрерывные штурмы на Покровском направлении. Ситуация значительно напряженнее, чем в Соледаре 2022 и 2023 годов.

Об этом заявил командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр".

"Покровское побоище. Хробачие пехотные "вагнеры"-штурмы "Соледар-22/23" нервно курят по количеству в течение суток и численности. Их не много. Их овер-дох*я", - заявил "Мадьяр".

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По его словам, россияне просто "льются" пешком. Штурмы оккупантов выглядят неадекватными с точки зрения положенной живой силы относительно достижения желаемых целей.

Их техника практически не доезжает до линии соприкосновения, над головами постоянно летают ночные дроны с минами. Чтобы поняли трафик логистики оккупантов, "Мадьяр" рассказал, что только подразделение FPV-дронов "Клима-Теам ПМ" за день отработало по 20 подвижных единицах транспорта врага, потратив 33 дронов на одном отрезке путепровода.

За неделю операторы "Птиц Мадьяра" уничтожили 232 цели. Статистика за август-месяц будет под четырехзначную, отметил Бровди.

Военный призвал местных не пренебрегать эвакуацией, даже если люди привыкли к грохоту техники и взрывам.

"П*дар звереет, тяжело беря метры, залитые кровью, поэтому приказы уничтожать мирняк, по перехватам, звучат все чаще", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль отмечал, что на Покровском направлении днем и ночью продолжаются бои с врагом, Силы обороны сдерживают наступление противника, но это дается непросто.

Он подчеркивал, что Покровское направление и в дальнейшем остается самым горячим на фронте - продолжаются круглосуточные нон-стоп бои, которые почти постоянно проводятся в прямом столкновении. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Враг имеет большие потери, но накопил очень значительное количество личного состава. Он отмечал, что приближение врага к Покровску не означает, что уже завтра город будет оккупирован.

Российские оккупанты уже сейчас в 11 километрах от окраин города Покровск, а в городе еще остаются тысячи жителей.

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