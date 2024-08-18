Он предупредил, что врага на этом направлении "ожидает неожиданность".

У россиян есть определенные успехи на Покровском направлении, но врага вскоре ожидает неприятная неожиданность. Об этом сказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

"На направлении Новогродовки у россиян есть определенные успехи. Сейчас противник пытается прорваться на трассу Покровск - Карловка вблизи населенного пункта Николаевка. Именно здесь они очень активно пытаются чего-то достичь", - рассказал военный, отметив, что сейчас это наиболее опасный участок на Покровском направлении.

Однако он предупредил, что врага на этом направлении "ожидает неожиданность".

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"Это мое мнение, и я могу его подтвердить тем, что наши командиры полностью отдаются своей работе и предусматривают все возможные сценарии. Если мы видим хоть одного оккупанта, по нему наносится огневое поражение, чтобы не давать возможности создавать опасность рядом с нами", - отметил он.

Непосредственно на направлении, где находится его бригада, ситуация без изменений, говорит Цехоцкий.

"Мы реально держим линию обороны, противник не имеет никаких шансов ее прорвать. Да, враг приблизился еще ближе к Покровску. Мы можем отступить, отдать какой-то маленький населенный пункт или проиграть маленький бой, но главная задача - выиграть войну... В целом, точка еще не поставлена. Продвижение по 100 метров и десятки километров на Курском, Брянском и Белгородском направлениях - все равно свидетельствуют о том, что враг уже проиграл", - резюмировал офицер 59-й ОМБр.

Покровское направление - новости

По словам начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка, российские оккупанты уже сейчас в 11 километрах от окраин города Покровск, а в городе еще остаются тысячи жителей.

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении украинцев призывают эвакуироваться из трех городов на востоке - Покровск, Мирноград, Селидово.

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