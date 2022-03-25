Украинские военные нацелились на материально-технические активы на территориях, которые контролирует Россия.
Об этом говорится в оперативной информации Министерства обороны Великобритании.
Так, по данным британской разведки, украинские войска нанесли удары по ценным целям на оккупированных Россией районах Украины. Речь идет, в частности, о десантном корабле и складах боеприпасов в Бердянске.
Это будет иметь серьезные последствия для россиян, отметили в разведке.
"Это заставит российских военных поставить в приоритет защиту своей цепи поставок и лишит их так необходимого пополнения сил. Это уменьшит способность России проводить наступательные операции и еще больше повредит моральному духу, который и без того снижается", - говорится в сообщении.
Как сообщало командование Военно-морских сил ВСУ, кроме уничтоженного пострадали другие русские корабли. Так, на большом десантном корабле (БДК) "Саратов" произошел пожар, сдетонировал боекомплект. На ВДК "Новочеркасск" - три оккупанта погибли и трое раненых.
Также стало известно, что уничтоженным российским кораблем, а также поврежденными кораблями в порту Бердянска, командовали предатели, перешедшие на сторону России в 2014 году.
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