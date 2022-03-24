Российским кораблем "Орск", а также другими поврежденными кораблями в порту Бердянска, командовали предатели, которые перешли на сторону России в 2014 году.

Уничтоженным в Бердянске большим десантным кораблем Российской Федерации "Орск" командовали предатели Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал в видеообращении, обнародованном на странице ОП в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что сегодня в порту Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль, еще один корабль поврежден.

"Как сообщают Военно-морские силы Украины, обоими этими кораблями командовали предатели Украины, которые предали народ Украины и перешли на российскую сторону еще в 2014 году", - сообщил Арестович.

Он заявил, что всем, кто работал против Украины, надо понимать, что месть их настигнет и через много лет, потому что они совершили преступления, которые не имеют амнистии и срока давности.

Как сообщило командование Военно-морских сил ВСУ, кроме уничтоженного "Орска" пострадали другие российские корабли. Так, на большом десантном корабле (БДК) "Саратов" произошел пожар, детонировал боекомплект. На БДК "Новочеркасск" - три оккупанта погибли и трое раненых.

В ВМС добавили, что командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске были среди предателей Украины.

"Командир БДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Хромченков, бывший командир БДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Виктор, командир БДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира БДК "Константин Ольшанский", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, в ВМС Украины сообщили, что в порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль российских оккупантов "Орск".

Также было обнародовано видео, на котором видно, как со взрывами горит корабль.

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