Украинские военные уничтожили склады боеприпасов захватчиков.

Украинские защитники ликвидировали российский разведывательный беспилотный аппарат типа Zala. Всего Силы обороны нанесли 11 ударов по вражеским целям.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что защитники Украины били по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и еще три важные цели противника", - сообщает Генштаб.

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По информации службы связей с общественностью воздушного командования "Юг", на Херсонщине уничтожены два ударных вражеских БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа Zala. При этом в течение суток на Сватовском направлении пограничники приземлили три вражеских дрона.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки защитники Украины на Таврическом направлении обезвредили 16 единиц вооружения и военной техники россиян, а также ликвидировали больше чем роту российских оккупантов.

По его словам, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, и активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

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