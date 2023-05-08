Эффективно отработали воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

Воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого хорошо минусуют беспилотники "Ланцет". Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Пивдень".

В сообщении сказано, что сегодня на Херсонщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата: 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа "ZALA".

"Отметим результативную боевую работу воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого по уничтожению вражеских беспилотников "Ланцет", - отмечается в сообщении.

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