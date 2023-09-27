Силы обороны Украины за текущие сутки поразили очередную партию техники российских захватчиков. Под удар украинских военных попал ЗРК С-300.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и шесть артиллерийских средств противника.
При этом, враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.
Ситуация на фронте - последние новости
Украинские военные продолжают операцию южнее Бахмута. Кроме того, Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и уничтожать всю российскую технику, которая ею передвигается.
Также представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты на Лимано-Купянском направлении фронта формируют штурмовые отряды. Враг надеется пробить оборону ВСУ и обстреливает украинские позиции с максимальных дистанций.