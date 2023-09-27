Уничтожено 6 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс С-300 и два беспилотника.

Силы обороны Украины за текущие сутки поразили очередную партию техники российских захватчиков. Под удар украинских военных попал ЗРК С-300.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и шесть артиллерийских средств противника.

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При этом, враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Ситуация на фронте - последние новости

Украинские военные продолжают операцию южнее Бахмута. Кроме того, Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и уничтожать всю российскую технику, которая ею передвигается.

Также представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты на Лимано-Купянском направлении фронта формируют штурмовые отряды. Враг надеется пробить оборону ВСУ и обстреливает украинские позиции с максимальных дистанций.

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