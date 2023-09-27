Силы обороны имеют успехи вблизи Клещиевки, Одрадовки и Шумов.

Украинские военные продолжают операцию южнее Бахмута. В частности, Силам обороны удается сохранять огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и уничтожать всю российскую технику, которая ею передвигается.

Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, за минувшие сутки украинские защитники и защитницы имели успехи вблизи Клещиевки, Одрадовки и Шумов. Там ВСУ продолжают наступление и выбивают оккупантов с занятых рубежей.

Кроме того, за сутки россияне 544 раза из различного вооружения обстреляли украинские позиции. Также произошло 7 боевых столкновений с врагом. За сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 115 оккупантов на Бахмутском направлении и взять троих в плен. Также ВСУ уничтожили десятки вражеских артиллерийских установок, пушек и авто. Ликвидирована и вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

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Евлаш подчеркнул, что взятие трассы Бахмут-Горловка под огневой контроль украинской армии затруднило поставку обеспечения для оккупантов на этом направлении.

"Противнику значительно сложнее поставлять разного вида обеспечения в свою группировку на этом направлении, а также в населенный пункт Бахмут. Поскольку это одна из ключевых трасс на южном направлении", - рассказал он.

Однако, военный уточнил, что россияне также имеют и другие линии сообщения. В частности, трассу, которая ведет из Соледара, и другие дороги, которые ведут с временно оккупированных территорий.

"Это такой "первый звоночек", который уже достаточно усложнил снабжение и передвижение на этом направлении. Поскольку, даже если везет какая-то машина боеприпасы или личный состав, знаете, использовать эту дорогу, понимая, что рядом может лечь 155-мм фугас, не добавляет энтузиазма и мужества оккупационным войскам на этом направлении", - добавил он.

Евлаш подчеркнул, что украинские военные следят за передвижением по вышеупомянутой трассе, обнаруживают все технические средства и наносят огневое поражение по ним.

Ситуация в Бахмуте

27 сентября 2023 года в ВСУ похвастались успехами возле четырех населенных пунктов в районе Бахмута. Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута. В частности, за прошедшие сутки ВСУ имели успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и Ивановского. На Бахмутском направлении им за сутки удалось ликвидировать более 140 российских оккупантов.

Кроме того, 27 сентября 2023 года в ВСУ подтвердили ,что "Вагнер" вернулся на фронт. По данным украинских военных, под Бахмут вернулись "вагнеровцы", которые ранее находились на территории Беларуси. Часть из этих боевиков уехали в Африку, а часть - перезаключила контракты с Министерством обороны РФ и вернулась на восток Украины для участия в боевых действиях в качестве инструкторов и военнослужащих. Речь идет о около 500 человек.

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