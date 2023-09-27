Речь идет о 12 штурмовых ротах – численность около 2000 человек.

Российские захватчики на Лимано-Купянском направлении фронта формируют штурмовые отряды. Враг надеется пробить оборону ВСУ и обстреливает украинские позиции с максимальных дистанций.

"Сейчас они работают на максимально предельных дистанциях из своей артиллерии, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения, поскольку мы видели, даже по сравнению с Бахмутским направлением, к чему приводит близость к фронту. Очень эффективно они поражаются нашими подразделениями, выявляются и больше уже никогда после того не стреляют", – рассказал в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, россияне подготовили 12 штурмовых рот – численность около 2000 человек. Евлаш успокоил, что захватчики пытаются пробить оборону ВСУ уже на протяжении долгого времени и это не имело никаких успехов.

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Комментируя нынешнее "приторможение" сил противника на этом направлении, спикер отметил, что за минувшие сутки оккупанты не проводили там ни одного боевого столкновения, однако и в дальнейшем продолжают интенсивно применять авиацию против украинских сил. За сутки российские войска 14 раз обстреливали позиции наших защитников, используя штурмовики и вертолеты. Также было 579 обстрелов.

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Евлаш рассказывал, что украинские военные продолжают операцию южнее Бахмута. В частности, Силам обороны удается сохранять огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка и уничтожать всю российскую технику, которая ею передвигается.

В начале сентября сообщалась, что на Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск-более 110 тыс. там продолжаются тяжелые, интенсивные боевые действия по всей линии соприкосновения.

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