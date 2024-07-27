Отмечается, что враг интенсивно атакует на Покровском направлении - там агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий.

С начала суток, 27 июля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 96 боевых столкновений с противником. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Отбито пять атак российских оккупантов в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой по состоянию на 22:00 продолжался вблизи Волчанска. Ситуация контролируемая.

"Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено пять артиллерийских систем, боевая бронированная машина, девять единиц автомобильной, одну единицу специальной техники, также уничтожено семь БПЛА. Получили повреждения восемь артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и одна единица специальной техники", – говорится в сообщении.

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На Купянском направлении оккупанты один раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки. В то же время на Лиманскомнаправлении враг атаковал 14 раз. Противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергиевка. Противник успеха не имел, потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили шесть штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Спирного. На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Также россияне 15 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки еще продолжались по состоянию на 22:00.

"Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общем, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 боестолкновений – продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 248 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три танка, две артиллерийских системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин, одна единица специальной техники. Кроме того, пять танков, три автомобиля, четыре ББМ и одна вражеская пушка были повреждены", – рассказали в Генштабе.

Между тем на Кураховском направлении по состоянию на 22:00 было зафиксировано 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка.

На Времевском направлении произошло шесть боестолкновений. Пять вражеских штурмов захлебнулись в районах Константиновки и Раздольного. Еще один бой продолжается. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня. На Приднепровском направлении, украинские воины два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска ударили по городу Глухов Сумской области из РСЗО. В результате вражеского обстрела погиб ребенок – убитому оккупантами мальчику было 14 лет. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены, сообщили в Нацполиции. В прокуратуре отметили, что повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Между тем источник УНИАН сообщил, что в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины были поражены три российских вертолета на территории РФ. Речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226 оккупантов.

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