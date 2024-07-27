Среди раненых семеро детей.

Враг из реактивной системы залпового огня (РСЗО) ударил по центру города Глухов Сумской области, в результате чего погиб 14-летний мальчик, есть раненые.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, сегодня около 12:40 враг из РСЗО ударил по центру Глухова. "В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 13 человек, среди которых 7 детей, ранены", - говорится в сообщении Нацполиции.

Также, по данным Офиса генпрокурора, повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

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Прокуроры во взаимодействии с правоохранителями документируют последствия обстрелов. "Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса)", - отмечается в сообщении.

Война в Украине: новости

В результате операции Главного управления разведки Минобороны поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226. Так, около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

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