Поражена артиллерия врага, средства ПВО, пункт управления и склад боеприпасов.

Силы обороны Украины за текущие сутки нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских захватчиков. Защитники уничтожили пункт управления и склад боеприпасов оккупантов.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на странице Facebook.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пункт управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

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При этом, сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Два дрона-камикадзе были уничтожены украинской ПВО.

"В течение суток противник нанес 48 авиационных ударов и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сказано в сводке.

Потери России в Украине по состоянию на 5 июля 2023 - что известно

По состоянию на утро 5 июля за все время полнометражного вторжения РФ в Украину уничтожено около 231 700 российских оккупантов.

В свою очередь младший министр по делам вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи сообщил, что потери российской армии с начала полномасштабной войны против Украины составили около 220 тысяч убитыми и ранеными.

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