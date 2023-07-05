Также за сутки было уничтожено три вражеских танка, девять боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем.

За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 670 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны скалы около 231 тыс. 700, за сутки 670 человек ликвидированы.

Также Силами обороны Украины за сутки была уничтожена вражеская техника, в частности: танков ‒ 4 тыс. 62 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 7 тыс. 917 (+9) ЕД, артиллерийских систем – 4 тыс. 288 (+36) ЕД, РСЗО – 656 (+9) ЕД, средства ПВО ‒ 395 (+1) ед, самолетов – 315 (+0) ЕД, вертолетов – 309 (+0) ЕД, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 тыс. 614 (+12), крылатые ракеты - 1 тыс. 264 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 6 тыс. 865 (+22) ед, специальная техника ‒ 598 (+8).

Видео дня

Война в Украине- последние новости

Как сообщал УНИАН, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3-по зенитно - ракетным комплексам и 1-по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: