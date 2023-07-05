За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 670 российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны скалы около 231 тыс. 700, за сутки 670 человек ликвидированы.
Также Силами обороны Украины за сутки была уничтожена вражеская техника, в частности: танков ‒ 4 тыс. 62 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 7 тыс. 917 (+9) ЕД, артиллерийских систем – 4 тыс. 288 (+36) ЕД, РСЗО – 656 (+9) ЕД, средства ПВО ‒ 395 (+1) ед, самолетов – 315 (+0) ЕД, вертолетов – 309 (+0) ЕД, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 тыс. 614 (+12), крылатые ракеты - 1 тыс. 264 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 6 тыс. 865 (+22) ед, специальная техника ‒ 598 (+8).
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Как сообщал УНИАН, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3-по зенитно - ракетным комплексам и 1-по пункту управления врага. Кроме того, нашими защитниками было уничтожено пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.