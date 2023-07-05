Силы обороны подходят к основной линии обороны оккупантов, отметил обозреватель.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на некоторых участках фронта на юге уже прошли полосу обеспечения оккупантов и вышли на основную линию обороны. Из-за этого россияне уже вынуждены для сдерживания фронта перебрасывать резервы с других направлений, о чем в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Полоса обеспечения (первая линия обороны - УНИАН) - это самая тяжелая, самая сложная, но по некоторым направлениям мы ее уже прошли, по некоторым направлениям уже есть выход фактически на основную линию обороны. Самое главное, что за июнь мы фактически взломали всю вторую линию обороны, нашли позиции их артиллерии, зенитно-ракетных комплексов в третьей линии обороны, размещение складов, всю логистику, которая обеспечивает артиллерию боеприпасами", - отметил он.

Эксперт добавил, что полоса обеспечения является самым сложным участком из всей обороны, потому что там максимальное размещение минно-фугасного заграждения, большое количество "секретов" с противотанковыми ракетными комплексами и наибольшее количество окопов, чтобы максимально мешать продвижению противника. Уже после полосы обеспечения начинается основная (вторая) линия обороны.

Видео дня

"Там сконцентрированы основные ресурсы, человеческие подразделения, основные технические ресурсы - танки, ББМ, БТР и артиллерия, которая поддерживает полосу обеспечения своим огнем. Третья линия обороны фактически является тыловой - там размещаются комплексы РЭБ, командные пункты, пункты управления, штабы, склады, все обеспечение, а также зенитно-ракетные комплексы, которые осуществляют прикрытие полосы обеспечения и второй линии обороны с воздуха", - сказал он.

Коваленко указал, что в течение июня Силы обороны не только заставили россиян применить в Запорожской области в полосе обеспечения основные силы из резерва второй линии обороны. Сейчас враг фактически использует резервы и человеческий ресурс, который размещался на левобережной Херсонщине.

"Мы сегодня, не используя основные ударные группы, используя подразделения ограниченного функционала, смогли сделать феноменальные вещи. Мы не только установили подразделения по уничтожению их техники, не только прорвали по некоторым направлениям полосу обеспечения, но и заставили их использовать основные ресурсы и резервы, даже с других плацдармов", - отметил он.

Полномасштабная война в Украине - что надо знать

В начале июня украинские воины начали контрнаступление, что 10 июня подтвердил и президент Владимир Зеленский. За это время освобожден ряд населенных пунктов, в частности, в Запорожской и Донецкой областях. Достичь этих успехов удалось несмотря на сверхплотное заминирование территорий оккупантами и отсутствие превосходства в артиллерии и авиации.

Кроме этого, продолжается контрбатарейная борьба в районе Антоновского моста возле Херсона. В Институте изучения войны это объясняют тем, что группа украинских военных удерживает позиции в том районе, но уже на левом берегу Днепра.