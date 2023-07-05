По словам представителя Минобороны Британии, потери России в бронетехнике составляют более 6200 единиц.

Потери российской армии с начала полномасштабной войны против Украины составили около 220 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на младшего министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

"По нашим оценкам, с начала конфликта были убиты или ранены примерно 220 тысяч российских военнослужащих", – сказал Хиппи.

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Также, цитирует издание, по подсчетам Минобороны Британии, потери России в бронетехнике составили более 6200 единиц. Среди них почти 2050 основных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1000 артиллерийских систем всех типов.

Хиппи добавил, что потери ЧВК "Вагнер" ведомство оценить затрудняется, однако очевидно, что группировка понесла тяжелые потери, пока не вышла из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года.

Потери РФ в Украине - данные Генштаба

За сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 670 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны скалы около 231 тыс. 700, за сутки 670 человек ликвидированы.

Также Силами обороны Украины за сутки была уничтожена вражеская техника, в частности: танков ‒ 4 тыс. 62 ед, боевых бронированных машин ‒ 7 тыс. 917 ед, артиллерийских систем – 4 тыс. 288 ед, РСЗО – 656, средства ПВО ‒ 395 ед, самолетов – 315 ед, вертолетов – 309.

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