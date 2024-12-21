В Донецкой области россияне с 2022 года применяют одну и ту же тактику захвата территорий, которая работает, отмечает эксперт.

Российские оккупанты еще с захвата Попасной применяют одну и ту же тактику, которую сейчас пытаются осуществить и вблизи Курахово. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью программе "Студия Запад".

"Если мы откроем карту DeepState, то наглядно увидим, насколько кризисная ситуация и в районе самого Курахово, и южнее него. Украинские силы обороны длительное время находятся в оперативном полуокружении. И единственная дорога - трасса Н 15, которая обеспечивает всем необходимым наших защитников на этом участке фронта. Причем постепенно тиски вокруг этой трассы начинают схлопываться", - отметил военный.

По его словам, речь идет не только о Старых Тернах, но и о тех населенных пунктах, которые находятся южнее той трассы, поскольку противник давит фактически с двух сторон.

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Селезнев считает, что сейчас стоит вопрос только времени относительно того, как долго украинские защитники будут находиться на этом направлении фронта. Он добавил, что украинское командование должно спасти всех, создать необходимые условия для того, чтобы защитить наш личный состав.

"Потому что на самом деле возникает какое-то странное непонимание процессов, которые происходят длительный промежуток времени. Фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же беду. Я хочу напомнить события, которые происходили в районе Попасной. Именно там впервые подразделения ЧВК "Вагнер" начали давить на наших защитников, сжимая тиски вокруг нашего гарнизона, который защищал этот населенный пункт. Оказалось, что эта опция является удачной, и в течение многих последующих операций противник пользовался именно такой методикой и схемой, атакуя наши рубежи в лоб, не достигая соответствующих успехов, он атаковал наши фланги", - объяснил эксперт.

Полковник ВСУ отметил, что обычно именно на флангах не выдерживали украинские оборонительные рубежи, поэтому перед угрозой окружения наши военные были вынуждены каждый раз отходить.

Селезнев подытожил, что такая же ситуация в ближайшее время ожидает украинский гарнизон, который действует в районе Курахово. Однако, к сожалению, такие же угрозы сейчас формируются на других направлениях фронта, в частности в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные провели свою первую наземную атаку, используя беспилотные наземные транспортные средства и FPV-дроны. В Институте изучения войны рассказали, что украинские силы провели атаку с помощью десятков роботизированных систем, в частности БпЛА, которые оснащены пулеметами. Также они использовали дроны для установки и обезвреживания мин на позициях врага.

В то же время издание Financial Times писало, что украинские военные планируют активизировать свои действия на фронте до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В издании отмечают, что украинская власть признает, что "ей трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава".

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