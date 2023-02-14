Российские власти пытаются мотивировать захватчиков к наступлению, отметили в Генштабе ВСУ.

Военным РФ начали обещать суточные денежные надбавки за участие в штурмовых действиях и за каждый километр продвижения на территории Украины.

Об этом в утренней сводке во вторник, 14 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", - отмечает Генштаб.

В то же время, информирует Генштаб, в Москве началась агитационная работа по мобилизации в отношении ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", который является ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных людей.

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Война в Украине - последние новости

Утром 14 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжил сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, Новопавловском, Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. По данным Генштаба, противник несет серьезные потери.

По данным американской газеты The Washington Post, чиновники из администрации президента США Джо Байдена считают, что критический момент в войне с РФ наступит весной, когда ожидается наступление оккупантов, а защитники Украины пойдут в контрнаступление, чтобы отвоевать захваченные россиянами земли.

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