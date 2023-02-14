Американские чиновники все яснее заявляют украинской стороне, что в войне наступает решающий момент, отметили журналисты.

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена считают, что критический момент в войне Украины с Россией наступит весной 2023 года, когда ожидается наступление российских захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление, чтобы вернуть под контроль захваченные территории.

Американские чиновники все яснее заявляют властям нашего государства, что в полномасштабной войне наступает решающий момент, и украинская армия должна добиться как можно больших успехов во время боев, пока получает много помощи от государств Запада, пишет американская газета The Washington Post.

По данным издания, администрация лидера Штатов также работает с Конгрессом над принятием еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Украине. Ожидается, что об очередной помощи Киеву объявят на следующей неделе.

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Война в Украине с Россией и помощь нашему государству от США - что надо знать

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в войне с РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано новое крупное наступление российских захватчиков.

С начала войны США активно помогают Киеву, уже выделено несколько пакетов помощи. В Белом доме намекнули, что Джо Байден в Польше объявит о выделении новой помощи Украине.

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