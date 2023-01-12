Оккупантов везут в зону боевых действия транзитом через Россию без доукомплектации техникой.

Россия начала переброску из Беларуси военных из состава 2МСД 1 ТА (2-я гвардейская мотострелковая дивизия – ред.) в Украину. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что, как и предполагалось, их начинают загонять на Луганщину.

"Но есть нюанс. Их прямым потоком из РБ, транзитом через Россию загоняют сейчас в зону боевых действий. То есть, даже не оставляют для доукомплектации техникой. А я напомню, что в РБ у этих подразделений был катастрофический некомплект, что говорило об отсутствии формирования на их основе ударной группировки, что в свою очередь минимизировало угрозу вторжения 2.0 с территории РБ РОВ (российских оккупационных войск – ред.)", – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, сложно сказать, смогут ли штатно укомплектовать эти подразделения прямиком в зоне боевых действий. Однако ответ на этот вопрос – скорее нет, чем да.

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"Таким образом, подразделения 2 МСД 1 ТА будут представлять собой... маршевые батальоны? То есть, месяцы саламура на беларуских полигонах лишь для того, чтобы подготовить фарш для прожарки? Действительно, наблюдая за происходившими в Беларуси событиями, я представлял себе, что из этих 15 БТГр попробуют сделать, что-то более-менее боеспособное и укомплектованное, в то время как все остальные просто шли на убой. Но оказалось, что нет. Этих точно так же отправляют просто на убой", – резюмировал он.

Активность военных РФ в Беларуси

12 января стало известно, что в Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Как сообщили в Министерстве обороны Беларуси, Салюков прибыл как председатель комиссии Минобороны России.

На аэродроме в Зябровке Гомельской области Беларуси заметили зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Панцирь". Аналитики подсчитали целый дивизион из 9-и единиц ЗРК "С-300/С-400", ЗРПК "Панцирь", который стоит на насыпи грунта, грузовые машины, а так же несколько радаров, которые были определены как 76N6 и 64N6E.

Кроме того, российские спецслужбы создали в Беларуси "охранное предприятие" для того, чтобы устраивать провокации под видом ВСУ и так втянуть Беларусь в войну против Украины.

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