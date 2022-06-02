Ранены трое гражданских, один дом разрушен полностью, на месте работают спасатели.

Ночью российский самолет нанес три ракетных удара по Сумщине, ранены трое гражданских.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет совершил три ракетных удара по территории Сумского района Краснопольской общины. Один дом разрушен до основания - прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах. Предварительно: по меньшей мере три человека ранены. Все - гражданские жители Краснополья. Живы, сейчас в больнице", - сообщил он.

Сейчас на месте работают спасатели.

Как сообщал УНИАН, в городе Северодонецк Луганской области в результате обстрелов, совершенных российскими оккупантами, на химзаводе "Азот" поврежден состав с метанолом (спирт).

Кроме того, по данным Генштаба, захватчики за прошедшие сутки увеличили количество обстрелов позиций украинских воинов на Южнобугском направлении.

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