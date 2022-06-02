Противник несколько раз попал в завод "Азот", отметили в Луганской областной военной администрации.

В городе Северодонецк Луганской области в результате обстрелов, совершенных российскими оккупантами, на химзаводе "Азот" поврежден склад с метанолом (спирт).

Противник в среду, 1 июня, несколько раз попал в завод, поделился в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"...Вчера утром они несколько раз целились по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол...", - отметил он.

Напомним, 1 июня стало известно, что в Северодонецке российские войска обстреляли местный химзавод и попали в цистерну с азотной кислотой.

Стоит отметить, что войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Позже враг пошел в наступление на части востока нашей страны и пытался взять под контроль Северодонецк. Оккупанты захватили большую часть города.

2 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник штурмует Северодонецк.

Вас также могут заинтересовать новости: