В городе Северодонецк Луганской области в результате обстрелов, совершенных российскими оккупантами, на химзаводе "Азот" поврежден склад с метанолом (спирт).
Противник в среду, 1 июня, несколько раз попал в завод, поделился в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"...Вчера утром они несколько раз целились по объединению "Азот". Попали в один из административных корпусов и склад, где хранился метанол...", - отметил он.
Напомним, 1 июня стало известно, что в Северодонецке российские войска обстреляли местный химзавод и попали в цистерну с азотной кислотой.
Стоит отметить, что войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Позже враг пошел в наступление на части востока нашей страны и пытался взять под контроль Северодонецк. Оккупанты захватили большую часть города.
2 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник штурмует Северодонецк.
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