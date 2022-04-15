Больше всего жертв в Донецкой и Киевской области.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины российские военные убили в Украине 198 детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, в Луганской - 36, Запорожской - 23, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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