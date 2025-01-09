Передвижение по морю российских танкеров с нефтепродуктами продолжается.

Нефтепродукты, которые вытекли в Черное море из-за аварии двух российских танкеров "Волгонефть", может добраться до побережья Одессы и Николаева. Об этом в телемарафоне заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Течение устроено таким образом, к сожалению, что вероятнее всего это (нефтепродукты - УНИАН) может добраться до нашего одесского и николаевского побережья. Есть такая вероятность, конечно", - сказал спикер.

Отвечая на вопрос, передвигаются ли гражданские суда РФ, в том числе с нефтепродуктами, спикер пояснил, что гражданское судоходство осуществляется в Черном море.

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"К сожалению они пересекают и Керченский пролив, несмотря на то, что он официально закрыт Украиной. Однако, мы, конечно, не влияем на гражданское судоходство в смысле огневого поражения, ведь Украина - цивилизованная страна. Соответственно, они продолжают перегрузку. На самом деле выбор у них небольшой. Они прекрасно понимают, что, не имея экспорта нефти и не получая поступлений, им еще сложнее будет вести эту войну... Население, экология у оккупантов - на втором плане", - подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что, по данным экологов, даже из тех птиц, которых отмывают от нефтепродуктов, 90% все равно погибают.

Авария в Керченском проливе - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова.

По словам руководителя общественной организации "Зеленый лист", эколога Владислава Балинского, утечку мазута никто не пытался локализовать, откачивать или хотя бы зафиксировать затонувшие обломки судов на дне. По словам специалиста, загрязнение может добраться до Одессы уже в ближайшее время. На это влияет течение, ветер и температура воды.

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